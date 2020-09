Nabilla ivre sur Snapchat avec Maeva Ghennam ? Elle se défend

Samedi 26 septembre 2020, Nabilla et Maeva Ghennam ont passé la soirée dans un restaurant de Dubaï, accompagnées de Thomas Vergara. Comme à leur habitude, les stars de télé-réalité partagent leurs moindres faits et gestes avec leurs millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Ce week-end, les fans de Nabilla et Maeva Ghennam ont eu la stupéfaction de découvrir des vidéos des deux stars de télé-réalité très hot ! Visiblement très alcoolisées, Nabilla et Maeva Ghennam se sont affichées en train de s’embrasser. Un comportement pointé du doigt par les fans de Nabilla et Maeva Ghennam. Pour cause, si certains ont jugé qu'elles montraient le mauvais exemple en étant dans un état d’ébriété avancé, les deux jeunes femmes ne respectent pas les gestes barrières imposés par la crise sanitaire du Covid-19. D’autant plus que Nabilla et son mari Thomas Vergara ont un temps cru avoir attrapé le Coronavirus après avoir hébergé un ami contaminé.

Nabilla en colère sur Snapchat

Après s’être remise de ses émotions, Nabilla a pris la parole sur son compte Twitter. "Être une maman ne veut pas dire s’arrêter de vivre… Les femmes sont magiques et tellement belles ! Soyez-vous même, amusez-vous je vous aime tellement", a posté la candidate des "Anges de la télé-réalité 5". Pensant calmer ses haters avec son tweet, Nabilla a ensuite reçu une vague de messages moralisateurs. En colère, la maman de Milann a repris la parole, sur Snapchat cette fois : "Je suis en couple depuis mes 20 ans si j’ai envie de sortir le soir je sors les gars ! Je suis comme ça moi, je ne joue pas un rôle. Moi je suis quelqu’un de vrai, d’honnête, oui j’aime bien rigoler, j’aime bien m’amuser. En plus je sors vraiment pas tous les soirs, je dois sortir genre deux soirs par mois, même pas". Nabilla a ensuite ajouté : "Arrêtez de porter des jugements, c’est hyper frustrant, c’est un peu bizarre. Je vois qu’il y a des gens qui rigolent, mais il y en a qui sont frustrés. En fait je fais ce que je veux, et s’il y a quelqu’un qui a quelque chose à dire, c’est mon mari et moi-même. Vous êtes vraiment coincés, ou frustrés ou je ne sais pas. Et oui je danse pas comme une coincée en boite, je suis comme ça, je danse comme ça". Voilà qui a le mérite d’être clair !

Par Matilde A.