Nabilla, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo... Le Noël 2019 des stars (photos)

Ce n'est un secret pour personne : chez les Kardashian, chaque occasion est bonne pour faire état des moyens colossaux dont le clan dispose. Alors forcément, lorsqu'est arrivé le moment de fêter le réveillon de Noël, là encore, rien n'est laissé au hasard. Mais vraiment rien. Comme chaque année, le clan Kardashian-Jenner a organisé une gigantesque soirée de Noël. Un évènement qui s'apparentait davantage à une soirée tapis rouge qu'au cliché du feu de cheminée et des cadeaux sous le sapin. Pour l'occasion, la chanteuse Sia en personne est venue interpréter plusieurs de ses titres ! Non, vraiment, chez les Kardashian, on ne plaisante pas avec Noël. De son côté, si elle voit toujours les choses en grand pour Halloween, Heidi Klum préfère passer les fêtes de fin d'année en famille. Cette année, le mannequin a donc célébré le réveillon de Noël près des siens, ses enfants et son mari Tom Kaulitz.

Mer ou montagne

Et puis il y a les aventuriers, même en périodes de fêtes ! C'est le cas de Laury Thilleman et de Juan Arbelaez. Quelques jours après avoir dit "oui" à son chef cuisinier, l'ex-Miss France a fêté Noël avec son jeune époux et sa famille, en Bretagne, sa région d'origine. L'occasion pour elle de se dépenser avec la "traditionnelle session de Noël familiale" dans les eaux sûrement glacées de l'océan Atlantique. Une chose est sûre : Laury Thilleman n'a vraiment pas froid aux yeux ! Et puis il y a le grand classique du Noël à la montagne. Cette année, ils sont nombreux à avoir chaussé leurs skis pour défier les pistes, vertes pour Camille Combal ! Pour Marine Lorphelin, loin des allées de l'hôpital où elle exerce en tant que médecin, le programme était déjà tout trouvé pour ce Noël 2019 passé en famille à la station de ski d'Avoriaz : ski et jacuzzi ! Enfin, il y a ceux qui, comme Alessandra Sublet et Cristiano Ronaldo, ont préféré fêter Noël sous le soleil.

Par Sarah M