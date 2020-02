Nabilla : Le cadeau très rare et incroyable de Thomas pour son anniversaire

L'année 2020 commence très bien pour Nabilla. Alors qu'elle a révélé à ses fans qu'elle a été choisie pour être la future animatrice de l'émission Love Island sur Amazon Prime, Nabilla a eu droit à une belle surprise de la part de son mari Thomas Vergara pour son anniversaire. Alors que les deux amoureux se sont envolés aux Maldives pour l'occasion, Nabilla a finalement découvert son cadeau d'anniversaire : un sac Hermès, l'un des plus chers et des plus recherchés dans le monde : "Il est trop beau. Tu es malade mental, je te jure. Tu es un fou. Je n'y crois pas. Comment tu l'as trouvé ? C'est quoi cette merveille ? Je n'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais ce sac dans les mains. Mon dieu. Regardez-moi cette merveilleuse. Je suis sous le choc. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive pas à parler. C'est le sac le plus rare au monde. Je suis au Paradis. Mon mari, c'est le meilleur du monde. Je ne m'en remets pas. Regardez comme il est beau", a réagi Nabilla sur Snapchat.

Un sac Hermès quasi introuvable

Le sac en question est le sac Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30, dessiné en 1984. Une pièce quasiment introuvable et hors de prix. En 2017, une version avec des diamants avait été vendue 380 000 dollars aux enchères de Hong-kong. Face à ce cadeau inestimable, Nabilla a tenu à remercier son mari sur Instagram : "Merci merci merci mon mari je n’ai pas les mots ... quand je repense à tout ce chemin parcouru , toutes ces épreuves surmontées... je me battrai toute ma vie pour vous ma famille. Vous êtes ma plus belle réussite ma raison de vivre et je donnerai ma vie pour vous ! MILANN papa et maman rentrent bientôt !!!! Je vous aime". De son côté, Thomas Vergara a fait savoir sur Snapchat qu'il était très fier de sa trouvaille : "Ce sac est impossible à avoir. Je me suis démené pour l'avoir".

Par Alexia Felix