Nabilla maman : ce nouveau cliché de famille qui fait fondre Instagram

Le 11 octobre dernier, Nabilla a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Milann, fruit de son amour avec Thomas Vergara. Depuis, les heureux parents sont sur un petit nuage, partageant le plus souvent possible des clichés et vidéos de leur fils. Et pour la nouvelle année, la jeune maman n'a pas dérogé à la règle en dévoilant une adorable photo de famille.