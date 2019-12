Nabilla maman : elle dévoile pour la première fois le visage de son fils

En devenant maman, le quotidien de Nabilla Benattia a radicalement changé. Après avoir quitté Paris pour s'installer à Londres, la jeune femme a déménagé à Dubaï avec son fils Milann et son mari Thomas Vergara. "Qu'est-ce qu'on se sent bien à Dubaï. C'est le top du top. Je suis trop, trop content (...) Les gens sont trop gentils (...) J'ai hâte que ma maison soit finie, parce qu'il manque pas mal de choses. Avec tous les petits bémols qu'on a eus", confiait l'heureux papa sur Snapchat.

Nabilla a donné naissance à son premier enfant le 11 octobre dernier. Un mois après son accouchement, elle affichait sur ses réseaux sociaux sa perte de poids. Elle s'est aussi confiée sur sa nouvelle vie de maman. L'occasion pour elle de partager ses inquiétudes au sujet de sa cicatrice de césarienne. "On m'a conseillé de masser ma cicatrice avec de l'huile d'amande douce ou alors une petite crème spéciale, mais je ne vous cache pas que j'ai un peu de mal à la toucher cette cicatrice", confiait-elle début décembre. Et de poursuivre : "On ne la voit pratiquement pas (...) Je voulais la traiter avec du laser, mais du coup, je me dis que je le ferai plus tard, parce que si j'ai un autre enfant... On ne sait jamais".

"Le fruit de notre amour"

Avec ses 5,1 millions d'abonnés sur Instagram, Nabilla Benattia ne manque pas une occasion de dévoiler son quotidien. Et depuis qu'elle est devenue l'heureuse maman d'un petit Milann, la star de 27 ans partage tous les moments qu'elle passe à ses côtés, de leur promenade au parc à l'instant sieste de la journée en passant par la sortie du bain. Thomas Vergara affiche aussi son bonheur de jeune papa sur ses réseaux sociaux.

Ce vendredi 13 décembre 2019, Nabilla a dévoilé pour la première fois le visage de son fils sur Instagram. "Baby boy, je vous présente enfin le petit Milann, la plus belle chose qui me soit arrivée, le fruit de notre amour. Alors, à qui il ressemble le plus ?" a -t-elle posté en légende d'un cliché sur lequel Milann apparaît, sa tétine à la bouche. Trop mignon !

Par Clara P