Nabilla maman, elle fête avec émotion les 6 mois de son fils

Nabilla est aujourd’hui une maman comblée. En octobre dernier, l’ancienne candidate des Anges de la télé-réalité donnait naissance à son fils Milann, fruit de ses amours avec Thomas Vergara. Tout simplement heureuse, Nabilla avait amusé la Toile lorsqu’elle avait célébré les trois mois de son bébé en janvier dernier : "Qu’est-ce que c’est que ça, des minis pieds ? Qui c'est qui a trois mois aujourd’hui ? Maman elle est pas d’accord. Il a trois mois mon petit ange. Qu’est-ce que je dois faire pour qu’il arrête de grandir à toute vitesse. C’est pas normal ça dis donc ! Maman elle veut que tu restes toujours petit. Tu comprends. Tu grandis plus hein ! Tout le monde te souhaite un joyeux moisiversaire ma crevette. C’est quoi tes réactions ? Tu vas pouvoir t’échapper plus vite de maman, ça on sait. Parler, pas encore. Manger des bonbons, hors de question !", avait déclaré Nabilla dans une story Instagram.

"Je n’ai pas pu retenir mes larmes"

Et ce samedi 11 avril, c’est les 6 mois de son fils que Nabilla a célébré. Une date assez importante pour la jeune femme qui pour l’occasion n’a pas hésité à marquer le coup avec un gâteau aux fruits rouges : "Aujourd'hui mon bébé a 6 mois et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je suis une maman comblée", a écrit Nabilla en légende d’une photo d’elle en compagnie de son fils. Au cours de la journée, la jeune femme a dévoilé le petit Milann dans son tout premier jean : "Regardez comme c'est trop chou, c'est son premier jean. Eh oui, t'as 6 mois aujourd'hui, maintenant tu peux t'habiller comme les grands". Sur Instagram, les internautes ont été nombreux à réagir et à fêter un joyeux moisniversaire au petit Milann.

Par Alexia Felix