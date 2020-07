Nabilla maman, elle fête avec émotion les 9 mois de son fils Milann

La vie de Nabilla a été chamboulée par l’arrivée de son fils en octobre 2019. Tout simplement heureuse depuis la naissance de son petit Milann, Nabilla a tenu à célébrer ce samedi 11 juillet les 9 mois de son bébé. Et c’est avec une certaine émotion que la jeune maman a dévoilé un cliché d’elle sur Instagram en compagnie de son fils : "Aujourd’hui mon fils a 9 mois. Il a complètement changé ma vie", a-t-elle indiqué. Sur son compte Snapchat, Nabilla a fait plus de confidences : "Aujourd’hui il a neuf mois ce bébé. Tu grandis trop vite. Tu grandis trop vite mon amour. Bon neuf mois. On a mis la chanson des petits canards, il ne me calcule plus. Joyeux moiniversaire. T’as neuf mois t’imagines ? Ça fait neuf mois que tu es là avec nous, sur la Terre. Ça fait bien plus longtemps que t’étais dans mon ventre mais ça fait neuf mois que t’es là".

"Tu vas bientôt marcher"

Nabilla poursuit devant sa caméra : "Tu vas bientôt marcher, parler, avoir des copines, que je vais devoir chasser. Je ne veux pas qu’on prenne mon bébé". En attendant de découvrir les premiers pas de son fils, Nabilla se consacre à ses projets. Et alors que la jeune femme et Thomas Vergara s’apprête à déménager de nouveau, le couple envisage désormais de faire un deuxième enfant : "Depuis qu'on a notre fils, on pense à l'avenir. On pense à sa sécurité. On a la chance de gagner de l'argent, que ça marche pour nous. On ne sait pas de quoi sera fait demain, donc c'est notre manière de montrer qu'on assure nos arrières. Comme on veut quand même une grande famille, il faut qu'on ait les épaules larges. (...) Notre priorité, c'est notre fils et notre projet immobilier. Quand la maison sera terminée, on pourra peut-être penser à agrandir notre famille", a expliqué Nabilla sur Snapchat en juin dernier.

Par Alexia Felix