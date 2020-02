Nabilla maman : pourquoi elle affiche son fils sur les réseaux sociaux

Nabilla a donné naissance à un petit garçon prénommé Milann le 11 octobre 2019. Si elle a tenté de protéger au maximum son identité le premier mois, la jeune maman partage à présent de nombreux clichés de sa famille sur les réseaux sociaux. Invitée sur le plateau de "Clique", ce lundi 3 février, la compagne de Thomas Vergara a fait des confidences sur son nouveau rôle de maman et a expliqué son choix concernant l'exposition de son fils malgré son si jeune âge. Si en novembre dernier elle avait confié sur Snapchat : "J'ai peur de la surexposition de mon fils. Je ne suis pas dérangée que l'on voit mon fils comme ci comme ça. Je ne le cache pas non plus. On est entre les deux. C'est un petit bébé, il est à peine âgé d'un mois. On a peur. On essaie de le protéger, de le préserver au maximum.", son discours a aujourd'hui bien évolué.

"Ça fait partie de ma vie"

Sur le plateau de "Clique", Nabilla a révélé à Mouloud Achour ce qui l'avait poussée à dévoiler le visage de son fils et à l'afficher sur les réseaux sociaux. Le présentateur lui a demandé : "Votre enfant est déjà sur Instagram. Vous vous êtes posée la question de l'exposer ou pas ?". A cette interrogation, Nabilla a répondu : "Oui. Très longue question. Ça a été pendant neuf mois, quand j'étais enceinte : 'Est-ce qu'on le montre, est-ce qu'on le montre pas ? Comment va-t-on faire pour le cacher quand on va aller en France voir la famille ? Si quelqu'un prend une photo et la vend, comment je vais le vivre ?' J'avais trop peur de le cacher et qu'on me poursuive pour avoir son visage. Et je ne m'en serais jamais remise si je ne l'avais pas fait moi et que quelqu'un l'avait fait à ma place. J'aurais pété un câble… Donc je me suis dit : 'Ok, je le fais avant qu'on le fasse !' Et puis j'ai ma communauté, je suis tout le temps sur Snapchat, sur Instagram, je partage énormément avec les gens depuis toujours. Ça fait partie de ma vie. Et je me suis dit, ils m'ont vu jeune, ils m'ont vu enceinte et là je leur cache mon enfant… C'est peut-être frustrant pour eux aussi. Donc voilà. On a décidé avec son papa, bien entendu on prend les décisions à deux : On va le montrer". Nabilla a donc décidé de prendre les devants.

"Pendant 9 mois, je me suis demandé si je devais montrer mon enfant sur Instagram. J’avais peur de le cacher et qu’on me poursuive pour avoir son visage du coup j’ai décidé de le faire avant qu’on le fasse à ma place."@Nabilla dans #CLIQUE. pic.twitter.com/vme5LFXjU5 — Clique TV (@cliquetv) February 3, 2020

Par Solène Sab