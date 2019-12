Nabilla maman : pourquoi elle ne peut plus allaiter son fils Milann

Depuis le 11 octobre dernier, Nabilla est l’heureuse maman d’un petit Milann. Depuis, l’ancienne star de télé-réalité partage chaque jour des photos de son premier garçon, fruit de son amour avec Thomas Vergara. De ses craintes de jeune mère, à ses problèmes de couple depuis la naissance de son bébé, elle ne cache rien à ses admirateurs. Vendredi 13 décembre, c’est sur son compte Snapchat qu’elle a tenu à part fait d’une grande décision qu’elle a prise pour son enfant.

Si donner le sein à son fils lui tenait à coeur, l’influenceuse a malheureusement très vite dû arrêter. "Quand mon fils est né, je voulais absolument l'allaiter. J'ai commencé l'allaitement, j'ai eu la montée de lait et j'avais des seins énormes. Et au bout du deuxième jour, je n'avais plus de lait”, commence-t-elle par expliquer. “Du coup j'ai dû passer au biberon, ce n'était pas voulu. J'ai quand même eu la chance de l'allaiter pendant trois jours. Et ça a été une connexion incroyable. Il vous regarde, vous le nourrissez avec votre corps... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était incroyable”.

“Je voulais accoucher naturellement"

Si Nabilla a fait le choix d’allaiter son fils, elle ne juge pas pour autant celles qui préfèrent donner le biberon. “Je voulais accoucher naturellement, allaiter mais parfois ça ne se passe pas comme prévu, donc on fait avec", a-t-elle tenté de relativiser. Dans ces mêmes vidéos, elle est revenue sur la venue au monde de Milann. Un moment magique qu’elle n’est pas prête d’oublier. “Je n'ai pas dormi durant des jours. Je n'arrêtais pas de regarder mon fils, je pleurais, je tremblais. J'étais dans une autre dimension, le temps que je réalise que j'étais maman", a-t-elle raconté.

Par C.F.