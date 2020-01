Nabilla maman : ses confidences inattendues sur son accouchement

Le 11 octobre 2019, après une grossesse très suivie sur les réseaux sociaux, Nabilla donnait naissance à son premier enfant. Un petit garçon baptisé Milann, fruit de a longue histoire d'amour avec son désormais mari, Thomas Vergara. Un véritable bonheur pour la star qui s'est fait connaitre du grand public dans l'émission "Les Anges de la télé-réalité". Des années plus tard, Nabilla, suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, a opéré un changement radical. Depuis la naissance de son fils, la jeune femme de 27 ans est sur son petit nuage, et aspire à une vie paisible à Dubaï, où elle s'est installée avec sa petite famille. Un quotidien qu'elle partage encore et toujours avec ses fans sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Nabilla ne cache rien à ses abonnés.

Un accouchement très scruté

C'est donc tout naturellement que, mercredi 22 janvier, dans sa story Snapchat, Nabilla est revenue sur son accouchement. L'occasion pour la jeune femme de faire de plus amples révélations : "En fait, quand j'ai accouché, je suis tombée sur un adorable médecin qui m'a fait une vidé. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont ça" a-t-elle expliqué. Un souvenir particulièrement important pour la jeune maman : "C'est la vidéo complète de mon accouchement. J'ai même les premiers cris de mon fils quand il est venu au monde." Et de poursuivre, plus précise : "Dès qu'on entend la voix de ce bébé qu'on a attendu pendant neuf mois, on se met à pleurer. Ils me l'ont tout de suite mis sur moi, j'ai commencé à lui faire des bisous, il était tellement beau. Je lui ai dit 'c'est toi qui était dans mon ventre'. On m'entend dans la vidéo. C'était magique."

Par Sarah M