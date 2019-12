Nabilla maman sexy : elle a retrouvé son corps d'avant la grossesse

Nabilla et son mari Thomas viennent tout juste de s’installer à Dubaï dans une grande maison. C’est là qu’ils ont choisi d’élever leur enfant et de vivre en famille. Le premier vol en avion avec Milann a été un peu mouvementé pour les parents. Sur Snapchat, Nabilla avait fait une story expliquant qu’ils avaient perdu toutes les tétines du petit et qu’elle n’avait pas fermé l’œil du voyage. Qu’importe, une fois arrivés à destination, ils n’ont pas été déçus.

Envolés les kilos de grossesse !

Dès le 25 décembre, jour de Noël, Nabilla et les siens ont pu profiter de la mer. Un des gros avantages d’habiter Dubaï, il fait toujours beau ! Ainsi, Nabilla a pu sortir un bikini rose à pois blancs très rikiki. Il ne cache quasiment rien de son anatomie. Le moins que l’on puisse dire est que l’accouchement de Milann semble bien loin pour la jeune maman. Nabilla a en effet retrouvé toutes ses courbes et perdu ses kilos de grossesse. De nombreux internautes n’ont pas manqué de le remarquer et de l’écrire en commentaire de sa photo Instagram. "Et tu as eu un enfant ! Quel corps", "On dirait même pas que tu as accouché quoi", "si j’suis pas comme ça après avoir accouché il repart d’où il vient". Il faut dire que Nabilla n’a rien laissé au hasard et s’est mise au régime sans tarder après avoir eu son fils. Deux semaines après son accouchement, elle était déjà passée de 71,8 kg à 64,5 kg. D’autres fans se sont focalisés sur sa coiffure. Il est vrai que Nabilla arbore un carré classique brun qui la ferait presque ressembler à Agathe Auproux !

Par Mélanie C.