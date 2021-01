Nabilla opérée des fesses ? Sa mise au point au sujet de son fessier rebondi

Si la rhinoplastie et l'augmentation mammaire sont des opérations de chirurgie esthétique qui sont devenues monnaie courante, la pose d'implants fessiers s'est également démocratisée ces dix dernières années. Portée par Kim Kardashian, Nicki Minaj ou encore Kylie Jenner, la mode du fessier rebondi a traversé toutes les frontières... à tel point que même en France, les chirurgiens constatent un nouvel engouement pour cette intervention.



A l'instar de Jessica Thivenin, Nabilla Benattia a-t-elle eu recours à la pose d'implants fessiers pour s'offrir un postérieur rebondi ? C'est la question que tout le monde se pose (à nouveau) depuis quelques jours sur la toile. Agacée par ces rumeurs, la jeune maman de 28 ans a été forcée de prendre la parole pour rétablir la vérité une bonne fois pour toutes.

Une cinglante mise au point

Et c'est sur Snapchat que l'ancienne candidate de téléréalité à fait sa mise au point : "Je voyais des commentaires sur mes fesses... Je me suis dit que les gens veulent vraiment pas se mêler de leur c** en fait !" a-t-elle avancé. "C'est épuisant, truc de fou. Pour la quarante-millième fois, je n'ai pas mis de prothèses dans mes fesses. Je trouve ça moche ! C'est personnel" a-t-elle ensuite déclaré avec fermeté.



Pour autant, Nabilla Benattia ne condamne pas le recours à la chirurgie esthétique, elle qui a refait sa poitrine à plusieurs reprises : "Il y a des trucs que je trouve très beaux en chirurgie, quand c'est subtil, quand c'est pour arranger quelque chose... J'aime avoir de la poitrine, ça c'est mon choix". Si Nabilla Benattia n'a pas misé sur la chirurgie esthétique pour ses fesses, elle a en revanche opté pour la médecine esthétique et s'est offert quelques injections dans les fesses il y a quelques années : "Et c'est tout en fait et depuis rien n'a changé. Je ne comprends pas pourquoi vous faites les choqués" a-t-elle lancé.



Agacée, la femme de Thomas Vergara en a profité pour faire passer un cinglant message à ses détracteurs : "Honnêtement, c'est pas méchant mais avec l'argent que j'ai, si je voulais mettre des prothèses ou faire encore plus d'injections, je pourrais le faire. Carrément, les médecins peuvent se déplacer chez moi".

Par E.S.