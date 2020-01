Nabilla : pourquoi son don en faveur de l'Australie agace les internautes

Le 11 octobre dernier, Nabilla a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Milann, fruit de son amour avec Thomas Vergara. Depuis, l'ancienne star des "Anges de la télé-réalité 5" pouponne et partage son quotidien de jeune maman sur les réseaux sociaux. Ainsi, ses abonnés ont pu la découvrir lors de sa première sortie au parc avec son fils ou plus récemment en famille pour les fêtes de fin d'année.

Nabilla se confie aussi sur sa nouvelle vie, partageant quelques anecdotes sur les premiers mois de vie de son fils. "On a un des bébés les plus sages du monde. Il ne pleure jamais, il fait ses nuits. Il est gentil, il dort, il mange, il nous fait des petits sourires. C'est un bonheur cet enfant", confiait-elle sur Snapchat.

"Je fais beaucoup de dons"

Nabilla et Thomas Vergara ont débuté une nouvelle page de leur histoire en s'installant définitivement à Dubaï. Ils s'étaient confiés sur les raisons de ce choix dans un entretien accordé à Paris Match. Si les amoureux prennent leur rôle de parents très à coeur, ils n'en oublient pas l'actualité. Ainsi, la maman de Milann a confié avoir fait un don en faveur de l'Australie. "Ça me fend le coeur rien que d'en parler. J'ai envie de pleurer", a-t-elle confié sur Snapchat. Et de préciser : "Je ne dirai pas le montant, car c'est quelque chose de personnel. Il y a des milliers d'hectares qui ont brûlé en Australie, c'est une catastrophe. Les images sont juste terribles. On est très sensibles à tout ça".

Très vite, Nabilla s'est attiré les foudres des internautes pour ne pas avoir révélé le montant de son don pour les incendies en Australie. Loin de se laisser abattre, la maman de 27 ans a répliqué, toujours sur Snapchat. "Mon but premier était de motiver les gens à faire de même. Tout simplement. C'est pour ça que je ne vous ai pas communiqué la somme. Ce n'est pas ça le but, de dire qui a donné combien. Le but, c'est de motiver les personnes à le faire si elles peuvent se le permettre", a-t-elle expliqué. "Donc oui, pendant l'année, je fais des dons. Je ne dirai pas où, ni pour qui, ni comment. Mais je fais beaucoup de dons. Je pars du principe que quand on veut aider les gens, quand on a la chance de bien gagner sa vie, il faut le faire", a-t-elle poursuivi.

Par Clara P