Nabilla ravit ses fans avec sa nouvelle coupe de cheveux

Nabilla aime surprendre ses fans avec ses nombreux looks. Très active sur Instagram et Snapchat, l'influenceuse partage son quotidien entre ses moments de tendresse avec son fils Milann âgé de 9 mois, sa vie de couple avec Thomas Vergara, mais aussi en affichant ses tenues choisies avec soin, que ce soit Dubaï où elle réside ou durant ses voyages. Actuellement en séjour à Los Angeles avec son mari et son fils, Nabilla profite du soleil au bord de la piscine ou en se promenant, et n'échappe pas à une polémique au passage, et a changé de look à cette occasion.

Un look très apprécié par ses fans

Ce dimanche 9 août sur Instagram, l'influenceuse a surpris ses fans en se dévoilant avec une nouvelle coiffure. Habituellement avec les cheveux lisses, Nabilla a opté pour une chevelure bouclée qu'elle a fièrement montré à travers plusieurs clichés et une vidéo. Un nouveau look qui a visiblement ravi de nombreux abonnés. Lorsque Nabilla a demandé leur avis, les commentaires ont été très enthousiastes. "Ça te va super bien les cheveux bouclés", "Chaque look qu'elle adopte lui va tellement bien", "Ça te va hyper bien", "Canon ce nouveau look", "Tellement belle", "Tu es magnifique, ça te va tellement bien", "Les cheveux bouclés te vont à ravir !!!! On dirait que t'es née comme ça tellement ça paraît naturel !!!", "Ça te va super bien, trop belle en bouclette", ont-ils notamment commenté. Un look validé qu'elle a mis à profit pour réaliser son premier TikTok, avant d'abandonner ses boucles pour un shooting.

Voir cette publication sur Instagram Hey Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 9 Août 2020 à 7 :56 PDT 9 Août 2020 à 7 :56 PDT

Par Marie Merlet