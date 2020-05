Nabilla réconciliée avec Thomas Vergara, elle officialise avec une photo sexy

Le confinement aura mis tous les couples à l’épreuve, même celui de Nabilla et Thomas Vergara. Alors que les deux amoureux semblaient plus amoureux que jamais depuis l’arrivée de leur fils Milann en octobre dernier, Thomas Vergara a révélé il y a quelques jours sur Snapchat aux internautes qu’il était en crise avec Nabilla à cause du confinement à Dubaï : "Je vais pas trop vous mentir, ça fait quelques jours qu'avec Nabilla on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu'on en a ras le bol. On n'a pas divorcé mais c'est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n'y en a pas, donc voilà. Je vous le dis parce qu'en ce moment, on faisait un peu chambre à part. Je viens de voir passer Nabilla. J'ai dû rêver. C'est peut-être la chaleur. Ça fait dix jours que je ne l'ai pas vue. C'est un peu chaud en ce moment. Le confinement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux".

Un cliché très sexy pour annoncer la nouvelle

Thomas Vergara avait ajouté : "On ne se croise pas. (...) On se fait la garde partagée du petit à la maison. C'est sympa... Le pire, c'est que je ne sais même pas pourquoi on en est là. C'est très spécial. Je ne comprends pas. Je pense qu'on ne se supporte plus. Après on ne va pas se mentir, le confinement ça a foutu un bordel énorme. (...) Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas disputés. Peut-être qu'on a fait le tour ? Peut-être que c'est la fin aussi, sait-on jamais". Mais heureusement, le couple s’est finalement réconcilié. Sur son compte Instagram, Nabilla a dévoilé un cliché très sexy pour annoncer la nouvelle. Dans la piscine, Thomas Vergara enlace amoureusement la jeune maman : "J’aime tellement notre famille", a écrit en légende la jeune femme. De quoi rassurer les fans du couple.

Par Alexia Felix