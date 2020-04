Nabilla : sa boulette qui embête Brigitte Macron et l'Élysée

Cette vidéo n'aura pas été sans conséquence. Il y a quelques jours, Brigitte Macron a appelé en personne Nabilla pour la remercier pour son don aux hôpitaux. Afin d'immortaliser ce moment, la jeune femme a filmé la scène. Mais un détail n'a pas échappé aux internautes. Sur le téléphone de Nabilla qui a récemment révélé son plus grand secret, ils ont remarqué que le numéro de Brigitte Macron n'avait pas été masqué. Certains se sont empressés de relayer l'information sur Twitter, tandis que d'autres ont cherché à tempérer en expliquant que c'était le numéro que l'on retrouvait sur le site officiel de l'Elysée.

Rien de grave au premier abord, sauf que cette petite boulette a quelques conséquences dont le président et ses équipes se seraient bien passés.

le standard est surchargé

En quelques heures, l'Elysée a été submergé d'appel. En pleine crise sanitaire, on se doute alors que les services du président aient d'autres sujets bien plus importants à traiter. Notamment la situation des hôpitaux en pleine épidémie de coronavirus. Brigitte Macron qui a joué un rôle dans la réouverture des écoles, a alors décidé de s'entretenir par visioconférence avec le personnel soignant. Mais certains appels auraient pu passer à la trappe. La première dame voulait discuter avec Julien Dussart et Pierrick Bizet qui ont organisé une course virtuelle qui a rapporté plus de 10 000 euros à la fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Sauf que lorsqu'il a reçu le premier appel de l'Elysée, Julien Dussart n'a pas répondu "Ils ont cru à une blague", a rapporté le journal Sud-Ouest.

