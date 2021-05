Nabilla : Sa famille menacée de mort, elle fait une mise au point

Nabilla est de nouveau la cible des internautes. La jeune maman a été accusée d’avoir pris parti dans l’actuel conflit israélo-palestinien. Face aux critiques et aux insultes, Nabilla a fait une mise au point sur Snapchat : "Peut-être que je me suis mal exprimée mais ne pensez pas des choses fausses de moi. Ça a commencé j'ai posté une photo de la Palestine je me suis faite insulter. Après j'ai montré que j'étais pas contre le camp inverse. Du coup je me suis fait encore insulter. Je me faisais pourrir des deux côtés. Tout le peuple israélien qui m'insultait, tout le peuple palestinien qui m'insultait. Il y a des gens qui pensent que je soutiens tel ou tel côté. On a menacé ma famille de mort, même mon fils !".

"Moi je prône la paix"

Très touchée par ces menaces, Nabilla s’est expliquée : "Mon père est musulman, mon frère est musulman. Je garde ma religion pour moi mais ma famille est musulmane, ma mère est chrétienne. Arrêtez de me faire porter une casquette qui n'est pas la mienne moi j'en ai rien ai faire, je donne mon avis. J'ai eu très peur là je me suis fait pourrir. On insulte ma famille, mon fils. C'est hyper violent. Même mon père m'a dit qu'internet était en train de tout déformer. (...) Moi je prône la paix. Ça m'atteint, ça nous fait beaucoup de peine". Reste à voir si ces explications suffiront à calmer les internautes.

Par Alexia Felix