Nabilla : Sa nouvelle déclaration improbable qui fait le buzz

Le confinement n’est pas une période facile pour Nabilla. Alors que la jeune femme enchaîne les disputes avec son compagnon Thomas Vergara, Nabilla a craqué sur la Toile il y a quelques jours en révélant que son père n’a toujours pas rencontré son fils Milann depuis sa naissance : "Mon père devait venir aussi pour rencontrer mon fils qu’il n’a toujours pas vu. Je pense qu’il y a pire dans la vie mais c’est vrai que ça me gave un petit peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ici et j’en ai vraiment marre. […] Mon père n’a pas encore vu mon fils et ça me rend dingue. C’est un sujet qui me tient vraiment à coeur, c'est pour ça que je suis sensible, mais c'est tellement important que mon père rencontre mon fils. Depuis qu'il est né, tout est allé trop vite et mon père n'a pas pu venir. Ce sera le plus beau des cadeaux quand ils vont se rencontrer, je vais plus réussir à respirer". Et après sa triste confidence, Nabilla fait de nouveau le buzz.

Quand Nabilla évoque son cerveau

Il y a quelques années, Nabilla est devenue un véritable phénomène grâce à sa déclaration sur le shampoing dans l’émission "Les Anges de la télé-réalité 5" : "Allô, t’es une fille t’as pas de shampoing ? Nan mais allô quoi ?". Et plusieurs années après cette formule, Nabilla vient de nouveau de faire une déclaration qui a beaucoup fait rire la Toile. Ce vendredi 24 avril, l’ancienne candidate de télé-réalité s’est exprimée sur Snapchat et a fait une déclaration surréaliste : "A force de réfléchir je crois que je me suis fait un bleu. Mon cerveau a brûlé et ça m’a brûlé la peau, c’est horrible", a-t-elle confié en montrant une marque sur son front. De quoi faire réagir rapidement la Toile.

