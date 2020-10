Nabilla : sa réponse à Patrick Cohen sur l'affaire Mila

Dans un édito sur l'islamisme dans "C à vous" le 19 octobre, Patrick Cohen a tenu à rendre hommage à Samuel Paty, le professeur d’histoire-géographie assassiné lors de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre. L’ex-matinalier de France Inter s'est ensuite interrogé : "Comment en est-on arrivé là ?". Cela s'explique par "des années de déni" selon le chroniqueur. Dans cette "guerre déclarée", Patrick Cohen a évoqué le cas de la jeune Mila, une jeune femme de 16 ans harcelée et menacée de mort sur les réseaux sociaux pour avoir critiqué l'islam dans une vidéo. Patrick Cohen a alors souligné le traitement de cette affaire au cours de laquelle la jeune femme a été "dénoncée sur les plateaux télé, vomie par Nabilla dans un tweet salué plus d'une centaine de milliers de fois, vilipendée par Ségolène Royal, et ignorée par une partie de la presse".

Nabilla rectifie ses propos

Lors de l'interview de Mila dans "Quotidien" en février dernier, Nabilla avait réagi sur Twitter à l'aide d'un émoji qui vomit. En réaction aux propos de Patrick Cohen, l'influenceuse a tenu à mettre les choses au clair sur son opinion après cette polémique : "Chers journalistes et détracteurs, je n’ai pas vomi sur cette jeune femme mais sur ses propos qui m’ont énormément blessée, moi, mais aussi les musulmans du monde entier. Respectons les croyances des autres, sans porter aucun jugement de valeur. Condamnons tout acte extrémiste !", a écrit Nabilla.

Chers journalistes et détracteurs , je n’ai pas vomi sur cette jeune femme mais sur ses propos qui m’ont énormément blessée, moi, mais aussi les musulmans du monde entier. Respectons les croyances des autres, sans porter aucun jugement de valeur. Condamnons tout acte extrémiste ! — Nabilla Vergara (@Nabilla) October 23, 2020

Par Marie Merlet