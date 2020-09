Nabilla : Sa touchante déclaration d’amour à Thomas Vergara

Depuis près de huit ans, Nabilla et Thomas Vergara filent le parfait amour. Si les deux amoureux ont vécu des moments compliqués pendant leur relation, ils sont aujourd’hui plus heureux que jamais avec leur fils Milann. En juin dernier, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna a fait de touchantes confidences sur sa vie de couplea auprès de Gala : "Au début, on nous avait parlé du cap des trois ans, j'avais regardé le film (L'amour dure trois ans, de Frédéric Beigbeder, ndlr), cela m'avait un peu effrayée. Puis, on a passé cette étape. On a fait le tour du monde trois fois et vécu plein d'expériences ensemble. Il nous manquait quelque chose pour nous épanouir encore plus. Maintenant, avec notre fils, on a trouvé un équilibre. En amour, il faut toujours se renouveler. On est vraiment fous amoureux".

"L’homme de ma vie"

Et visiblement, l’amour est toujours aussi présent pour Nabilla et Thomas Vergara. Ce jeudi 3 septembre, la jeune maman a décidé de s’emparer de son compte Twitter pour passer un tendre message à son époux qui fête son anniversaire : "Aujourd’hui c’est un jour important, l’anniversaire de l’homme de ma vie, du père de mon fils. Mon homme je te souhaite un joyeux anniversaire je t’aime de tout mon coeur depuis le premier jour". Une touchante déclaration d’amour de la part de Nabilla, qui a dû faire face à quelques tensions ces derniers temps avec son époux comme elle l’a confié à Gala : "Parfois, ce n'est pas évident, on est comme tous les couples, on se dispute aussi, on ne peut plus se voir… mais ça ne dure jamais longtemps. On a la chance d'avoir une très grande maison. En général, quand vraiment ça ne va pas, chacun va dans une chambre, ça dure une journée et le lendemain matin, au petit déjeuner, tout s'est arrangé, on s'est manqués".

Aujourd’hui c’est un jour important , l’anniversaire de l’homme de ma vie , du père de mon fils mon homme je te souhaite un joyeux anniversaire je t’aime de tout mon Coeur depuis le premier jour @ThomasVergara — Nabilla Vergara (@Nabilla) September 3, 2020

Par Alexia Felix