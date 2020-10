Nabilla se confie avec émotion sur sa relation avec son père

Le destin de Nabilla est assez remarquable même si dans sa jeunesse, elle a été au coeur de nombreux scandales. L'ex star de télé-réalité est à présent une femme accomplie, mariée et mère d'un petit Milann. Nabilla s'est installée à Dubaï avec Thomas Vergara ainsi que leur fils et est devenue une influenceuse reconnue. Si pendant longtemps, son père semblait déçu du chemin qu'elle avait emprunté, notamment celui de la télé-réalité, il a enfin changé d'opinion sur sa fille. Sur son compte Snapchat, Nabilla avait partagé une story où elle évoquait sa relation difficile avec son père et elle n'avait pas pu cacher ses émotions : "Je suis tellement contente d’avoir reçu ce message de mon père. On a eu des passages tellement compliqués lui et moi, quand j’étais plus jeune. On ne n’est pas parlés pendant cinq ans. Ça s’est tellement amélioré […] Il me dit : 'qu’est-ce que tu es devenue mature !' Je pense que ça restera ma plus belle réussite d’avoir rendu fier mon père."

"Mon papa est fier de moi"

Sa relation avec son père semble, à présent, être épanouie et ce 12 octobre, Nabilla l'a une nouvelle fois évoqué dans une story Snapchat. Alors qu'elle fait la couverture du Elle Arabia, elle a expliqué : "J'ai été très honorée et très fière de faire la couverture du Elle Arabia, c'est un projet qui me tenait vraiment à coeur, c'est juste incroyable pour moi parce que je n'oublie pas d'où je viens, j'ai fait énormément de chemin. Pour moi, c'est l'accomplissement de beaucoup de choses. J'ai pu l'envoyer à mon père, c'est ma plus grande fierté. Mon père l'a reçu ce matin et il est extrêmement fier de moi, c'est tout ce qui m'importe. C'est une belle revanche pour moi, une très belle revanche. Mon papa est fier de moi, c'est la plus belle des récompenses pour moi." Après s'être perdue, le père et la fille se sont enfin retrouvés !

Par Solène Sab