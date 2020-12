Nabilla : ses confidences étonnantes sur le début de sa carrière

Nabilla s’est fait connaître à l’âge de 16 ans en participant à l’émission de télé-réalité "L’amour est aveugle" sur TF1. Si ce programme n’a pas permis à la starlette de trouver l’amour, cette expérience lui a ouvert les portes du monde de la télé-réalité. Contactée par NRJ12, Nabilla s’est ensuite envolée direction Miami pour prendre part à l’émission "Les Anges de la télé-réalité". Durant le tournage, elle rencontre Thomas Vergara qui deviendra son mari et le père de son fils Milann (1 an). Au cours de sa carrière, Nabilla a su se faire remarquer par ses interventions à la fois drôles et surprenantes. On se souvient notamment de son interview face à Raphaël Mezrahi ou encore de sa phrase devenue culte "Non mais allo quoi ?!".

Nabilla : "À la base, j’étais bête"

Devenue une icône de la télé-réalité, mais aussi animatrice et influenceuse, Nabilla a accordé une interview-vérité à la Youtubeuse Léna Situations depuis Dubaï, où elle a élu domicile après la naissance de son fils. L’occasion de revenir sur le début de sa carrière. "Je sais que tu joues à la conne", lui a lancé Léna Situations. Ce à quoi Nabilla a répondu : "À la base, j’étais bête. J’ai dû me cultiver sur le tas, mais au début, je ne peux pas le cacher, quand on me posait des questions sur les plateaux, j’étais là…". Désormais, Nabilla se fait très discrète sur les plateaux de télévision et s’exprime quasiment exclusivement sur ses réseaux sociaux. Très active sur Snapchat, Nabilla partage ses moindres faits et gestes quotidiennement avec ses millions d’abonnés.

Par Matilde A.