Nabilla : son fils hospitalisé et placé sous assistance respiratoire, que s'est-il passé ?

En 2019, Nabilla a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Milann, fruit de son union avec Thomas Vergara. Le couple s'était rencontré quelques années plus tôt lors du tournage de la saison 5 des "Anges de la télé-réalité" à Miami. Mariés, ils se sont installés à Dubaï après avoir vécu quelques mois à Londres. En quittant la France, leur objectif était de se retrouver au calme, loin de l'agitation médiatique française. Avec l'arrivée de leur fils, Nabila et Thomas Vergara sont devenus parents. Et avec leur fils, ils sillonnent souvent les quatre coins du monde.

C'est sur ses réseaux sociaux que Nabilla partage de nombreux moments passés en famille, plus complice que jamais avec son fils Milann. Récemment, ils ont tous les trois profité d'un séjour paradisiaque aux Maldives. "Meilleurs moments avec toi", a-t-elle posté en légende d'un cliché immortalisé aux côtés de son fils. "Merci de rendre ma vie meilleure", a-t-elle écrit sur un autre cliché aux côtés cette fois-ci de Thomas Vergara et de leur fils.

"Il n'arrivait plus à respirer"

Jeudi 17 juin 2021, Nabilla et Thomas Vergara ont eu la frayeur de leur vie. En effet, leur fils a été hospitalisé. "J'ai dû partir à l'hôpital parce que notre fils n'arrivait plus à respirer. Ils l'ont mis sous appareil respiratoire pour qu'il puisse respirer. Il a une infection des voies respiratoires. On l'a trouvé dans la chambre, il n'arrivait plus à respirer. Il s'étouffait. On l'a emmené à l'hôpital et il lui ont fait une piqûre de cortisone dans la jambe. Et ils l'ont mis sous appareil respiratoire", a confié Nabilla en larmes sur Snapchat.

Le lendemain, l'ancienne star de télé-réalité a donné des nouvelles sur l'état de santé de Milann. "Nous n'avons pas dormi de la nuit. Nous avons eu très peur pour Milann. Pour le moment tout va bien. Il est stable. Il a ce qu'on appelle 'Le Croup', une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures", a-t-elle posté. Et de poursuivre : "Merci à tous pour votre soutien. J'ai vécu les plus longues minutes de ma vie sur le chemin de l'hôpital. Il était tout rouge et ne respirait pratiquement plus, du moins avec une grande difficulté. J'ai prié très fort pour lui. Le docteur a dit qu'il aurait pu s'étouffer. Il est tellement petit". Peu de temps après ce premier message, Nabilla en a posté un deuxième. "Nous sommes rentrés à la maison grâce à Dieu. J'ai eu tellement peur. Je n'ai pas les mots', a-t-elle dit.

Par Clara P