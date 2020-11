Nabilla : son frère Tarek Benattia est devenu papa

La famille Benattia s'agrandit. Ce mercredi 11 novembre, Nabilla est devenue tata. Après avoir annoncé la grossesse de sa compagne Camélia, Tarek Benatia est devenu papa pour la première fois. Sur Instagram, le frère de Nabilla a annoncé l'heureuse nouvelle en dévoilant la date de naissance et le prénom de son fils. "Le 11.11.20 à 7H57 notre fils Liaam 3kg730 est né. Quel mot serait assez fort pour décrire comment tu as comblé mon cœur d’amour, je me demande encore comment j’ai fait pour vivre sans toi, tu as donné un sens à ma vie mon fils. Ton papa m’a soutenue durant toute ma grossesse et mon accouchement. Tu as fait de nous une famille, nous sommes désormais trois pour le meilleur et pour le pire", a-t-il écrit.

"C'était un moment magique"

Avant l'annonce de Tarek Benattia avec une photo de la famille au complet, Nabilla avait partagé sa joie sur Snapchat, a rapporté Purepeople. "Oui il est bien né ! Tout va bien. Je n'ai pas pu vous donner trop de détails avec la Covid et tout ça. Il y a plein de personnes qui n'ont pas pu le voir comme ma maman et la maman de Camélia. Il y a des règles et tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir le voir très rapidement hier. C'était un moment magique", a-t-elle confié sur le bébé "magnifique, trop beau". A présent, Nabilla n'a pas caché sa hâte de voir son fils Milann, âgé de 1 an, rencontrer celui de son frère.

Par Marie Merlet