Nabilla : son incroyable salaire pour Love Island dévoilé

Nabilla va faire son retour dans le milieu de la télé-réalité. Mais cette fois-ci en tant qu'animatrice. La jeune maman va animer la nouvelle émission de télé-réalité "Love Island" sur Amazon Prime. Tourné en Afrique du Sud, il s'agit de la version française du programme britannique où plusieurs candidats doivent séduire leur partenaire et s'attirer la sympathie des spectateurs. Diffusée à partir du 2 mars prochain, quotidiennement pendant un mois et en direct, l'émission sera en interaction avec les téléspectateurs. Très enthousiaste avec ce nouveau projet, Nabilla a aussi négocié un gros contrat.

"C’est beaucoup trop"

Dans TPMP ce vendredi 21 février, le chroniqueur Maxime Guény a assuré : "Nabilla a réussi à négocier l'un des plus gros cachets jamais signés pour une animatrice". Et la somme en témoigne. Selon les informations de Benjamin Castaldi, Nabilla aurait un salaire de "plusieurs millions d’euros". Alors qu'il avait annoncé "un million d’euros" avant la publicité, le présentateur avait déjà surpris les chroniqueurs et chroniqueuses de TPMP. "C’est honteux. C’est un scandale. C’est beaucoup trop", s'était-il indigné. Pour explique ce salaire colossal, Benjamin Castaldi a évoqué : "Parce que c’est l’ensemble de l’image d’Amazon prime". Mais ce débat sur son contrat n'a pas plus à Nabilla. Dans sa story Snapchat, la star de la télé-réalité s'est énervée : "C’est pas possible en fait, vous voulez me rendre folle ! Vous voulez que je pète un câble à débattre sur mon salaire depuis des années ! Stop !". Mais sur Twitter, Benjamin Castaldi a calmé le jeu : "Il n'y a aucun problème ma belle, félicitations pour la présentation de Love Island ! Et bsahtek [bravo, ndlr] pour le salaire".

Par Marie Merlet