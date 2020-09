Nabilla : son mari Thomas Vergara hospitalisé après un accident

Coup dur pour Nabilla et sa famille. Son mari Thomas Vergara a annoncé vendredi 18 septembre 2020 sur son compte Snapchat avoir été victime d’un accident dans leur immense villa de Dubaï. Mal en point, celui qui avait participé aux Anges 5 avec Nabilla a été hospitalisé. Dans son lit d’hôpital, il se filme et raconte : "Hier j'étais très très malade, mais vraiment crevé j'ai loupé une marche je suis à l'hôpital je me suis carrément pété le pouce, ouvert en deux. L'ongle a sauté, il est ouvert en deux. J'ai raté la marche et le pied, il a râpé tout le long…".

Nabilla : "C’est vraiment affreux !"

Thomas Vergara a ensuite montré à ses nombreux abonnés sur Snapchat les infirmiers s’apprêtant à recoudre sa blessure. Quelques heures plus tard, le papa de Milann a pu regagner son domicile. Soulagé, Thomas Vergara a expliqué : "Bon les amis je viens de rentrer à la maison. Je suis sous calmants". Le mari de Nabilla a ensuite tenu à montrer l’endroit précis de sa chute. "J'ai loupé la marche ici. J'ai voulu aller vite je me suis ouvert le pied, c'est invraisemblable quand même. Je suis dégoûté après y a pas mort d'homme, mais les extrémités y a rien de pire ça fait très très mal. Ils m'ont mis six points de suture j'ai plus d'ongle au niveau du pouce. Maintenant je vais essayer d'aller me reposer", a-t-il expliqué. Présente aux côtés de celui qu’elle a épousé l’an dernier à Londres, Nabilla n’a pas caché son inquiétude. "C'est vraiment affreux ! Il doit aller à l'hôpital tous les deux jours pour voir si ça cicatrise bien", a déploré Nabilla. On ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement !

Par Matilde A.