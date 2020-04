Nabilla : son projet grandiose va devenir réalité !

Partout dans le monde, le coronavirus n'en finit plus de faire des victimes. De nombreux pays ont décrété des confinements et l'économie mondiale est à l'arrêt face à la pandémie. De fait, le tournage de l'émission de Nabilla Love Island a été stoppé à cause de l'épidémie. Rentrée à Dubaï, la jeune femme a participé à l'émission "Ce soir chez Baba" durant laquelle elle a fait gagner 10 000 euros à destination de la Fondation des Hôpitaux de France. Un don généreux auquel s'est ajouté 10 000 euros sortis de la poche de Nabilla, la star ayant décidé de doubler la mise. Ce geste lui a valu de recevoir un appel de Brigitte Macron pour la remercier. En ces temps difficiles, l'ex-star de télé-réalité peut se réjouir, un autre projet qui lui tient à cœur avance bien.

De 3 à 6 mois de travaux

Dans une story Snapchat publiée jeudi 9 avril, Nabilla a en effet annoncé que la rénovation de sa maison de Dubaï était en bonne voie. "J'en sais plus sur les travaux ! Ils vont me faire des dessins, on va beaucoup casser", a-t-elle déclaré à ses fans. Plus précisément, Nabilla a prévu entre autre "une cuisine américaine, un immense dressing, celui de mes rêves". Mais ce n'est pas tout. Milann n'est pas en reste. "On a parlé aussi pour la chambre de mon fils, il aura une immense chambre", ajoute-t-elle. Quant à l'extérieur de la maison là encore, tout va changer ! "On va casser la terrasse pour l'agrandir, pareil, la piscine, on va l'agrandir, on va mettre du teck par terre, ça va être canon. On va avoir une maison de malade, donc je suis trop contente !", s'est-elle enthousiasmé. Reste maintenant à savoir quel seront les délais. En cette période de pandémie ce genre de travaux pourrait durer longtemps. D'ailleurs précise Nabilla, il y a pour "entre 3 et 6 mois". Pendant ce temps, la femme d'affaires envisage de revenir en Europe en famille. Affaire à suivre...

Par Mélanie C.