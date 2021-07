Nabilla "stressée" : pourquoi sa lune de miel avec Thomas ne se passe pas si bien

Depuis plusieurs jours, Nabilla Vergara fait la Une de l'actualité. Le 6 juillet dernier, elle s'est remariée avec Thomas Vergara au château de Chantilly lors d'une cérémonie grandiose au cours de laquelle Kendji Girac a performé sur scène. Malheureusement, la fête a été gâchée par un cambriolage survenu dans la chambre des mariés. Des objets de valeur ont été volés pour un préjudice total de plus de 150 000 euros. Un coup dur pour le couple qui, au lendemain du vol, s'est exprimé sur ses réseaux sociaux.

"Hier soir, nous avons été victimes d'un cambriolage. Nous avons déposé plainte avec les policiers qui ont déjà des pistes, c'est une très bonne chose. Il y a une enquête en cours. On s'est fait voler plein de matériel, plein de bijoux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chambres communicantes ici. Quand on fêtait le mariage, notre fils dormait juste à côté. Ça nous a fait un petit peu peur parce qu'on s'est dit qu'ils auraient pu rentrer et peut-être lui faire du mal. J'ai eu très, très, très peur. Thomas est encore bouleversé", disait-elle.

"Elle est plus stressée que jamais"

Malgré cette mésaventure, Nabilla et Thomas Vergara ont décidé d'aller de l'avant. Ils se sont envolés vers Ibiza pour profiter en amoureux de leur lune de miel. Un séjour qu'il partage sans leur fils, Milann. Et lundi 12 juillet 2021, la star a exprimé sa tristesse de ne pas avoir son enfant à ses côtés. Une situation que Thomas Vergara a commenté pour leurs fans sur Snapchat.

"On appelle Milann tous les jours en vidéo, parfois deux fois par jour. Mais c'est vrai que Nabilla est triste. Aujourd'hui, on était à la piscine toute la journée, et elle me disait : 'Je veux rentrer, je veux rentrer'. Au bout de quinze minutes, elle voyait tout en noir. On était venus pour se détendre, profiter l'un de l'autre... et au final elle est plus stressée que jamais", a-t-il dit. Des propos confirmés par la principale intéressée. "Je me dis que je dois lui manquer, toi aussi, et qu'il ne peut pas nous le dire parce que c'est un bébé. Je m'imagine mon fils qui nous cherche partout et ça m'énerve", a-t-elle poursuivi.

