Nabilla : Thomas atteint du coronavirus ? Elle fait des révélations

Nabilla vit une période compliquée. Le tournage de son émission Love Island a été annulé suite à la crise sanitaire qui touche le monde actuellement.

La famille a donc été rapatriée à Dubaï, là où ils vivent, en urgence. C'est l'information qu'a donné hier soir Cyril Hanouna, avant d'appeler la jeune femme pour savoir si tout allait bien.

Mais les nouvelles ne sont pas si rassurantes que cela. Thomas a pris de nombreuses précautions pour le vol retour, mais il semblerait que cela n'ait pas suffi. Le jeune homme est tombé malade, et Nabilla est très inquiète. "Thomas depuis tout à l'heure il tousse, il a de la fièvre, je suis inquiète".

"je ne l'approche plus"

Nabilla inquiète suite à la rediffusion des Anges 5, explique ensuite qu'ils ont pris les précautions nécessaires en appliquant le confinement alors que ce dernier n'est pas encore obligatoire à Dubaï. "Je l'approche plus trop j'attends de voir comment ça évolue. Je l'ai mis dans la chambre depuis hier".

Le médecin Jean-Michel Cohen présent sur le plateau, a tenu à rassurer la jeune femme notamment au sujet de son jeune bébé "Si il a attrapé le Covid-19, il y a fortes chance pour qu'elle l'ai, et l'enfant on a bien vu, il n'y a pas de risque".

Il lui a ensuite rappelé quelques règles de sécurité : "Mets lui un masque pour éviter qu'il contamine et toi met un masque quand tu t'approches de lui".

