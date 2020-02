Nabilla transformée par la chirurgie esthétique ? Sa mise au point sur Twitter

L'heure était aux confidences pour Nabilla. De passage dans l'émission Clique sur Canal + ce lundi 3 février, la star de télé-réalité est notamment revenue sur la naissance de son fils, et a expliqué son choix d'exposer son bébé sur les réseaux sociaux : "J'avais trop peur de le cacher et qu'on me poursuive pour avoir son visage. Et je ne m'en serais jamais remise si je ne l'avais pas fait moi et que quelqu'un l'avait fait à ma place. J'aurais pété un câble… Donc je me suis dit : 'Ok, je le fais avant qu'on le fasse !' Et puis j'ai ma communauté, je suis tout le temps sur Snapchat, sur Instagram, je partage énormément avec les gens depuis toujours. Ça fait partie de ma vie. Et je me suis dit, ils m'ont vu jeune, ils m'ont vu enceinte et là je leur cache mon enfant… C'est peut-être frustrant pour eux aussi. Donc voilà. On a décidé avec son papa, bien entendu on prend les décisions à deux : On va le montrer". Malheureusement pour Nabilla, ce ne sont pas ses confidences qui ont interpellé les téléspectateurs mais son nez.

"Bande de malades mentaux"

Rapidement sur les réseaux sociaux, les internautes ont accusé Nabilla d'avoir abusé de la chirurgie esthétique au point que son nez serait aujourd'hui inexistant : "Pourquoi t’as touché ton nez, il était parfait avant ! Les nez trop petits c’est moche, tu as tout tué. Thomas Vergara, il fallait lui dire non toi aussi". Face aux critiques, Nabilla a rapidement répliqué en expliquant qu'il ne s'agissait que d'une question de maquillage : "Mais c’est de la poudre / highlighter bande de malades mentaux". Malheureusement pour la jeune maman, son explication n'a pas convaincu : "Arrête de nous prendre pour des jambons Nabilla, merci", "T’as déconné, c’est la première chose que j’ai remarquée dans l’émission de Mouloud ! Stop ! T’es en train de tout gâcher !", "Je t’ai reconnue à ta voix s’il te plaît. Je croyais que c’était Victoria Beckham".

mais c’est de la poudre /highlighter bande de malades mentaux https://t.co/thhwklLnVg — Nabilla Vergara (@Nabilla) February 3, 2020

Il est passer ou le nez de nabilla ? #CLIQUE pic.twitter.com/UqAJSdhSjP — Ynot (@Tony_Yoto) February 4, 2020

Par Alexia Felix