Nabilla une mauvaise mère ? Elle partage ses doutes et ses angoisses

Du haut de ses 28 ans, Nabilla est maman d’un petit Milann, né le 11 octobre 2019. Et si la compagne de Thomas Vergara est tout simplement heureuse, elle a révélé à ses fans sur Snapchat ce jeudi 7 mai qu’elle se pose de nombreuses questions sur son rôle de mère : "J'essaie de lire pas mal de choses pour savoir comment ça fonctionne un bébé, parce que ce n'est pas tous les jours facile. Surtout quand c'est le premier, on est complètement perdu. C'est vrai que parfois je suis un peu perdue, je ne sais pas si je fais bien. J'appelle ma mère ou ma grand-mère, mais ma grand-mère ne se rappelle plus. Donc je me documente beaucoup sur Internet. J'essaie de faire aussi au feeling. Je me pose pas mal de questions". Des confidences qui apparaissent quelques jours seulement après le violent coup de gueule de Nabilla.

Confidences à ses abonnés

Le 30 avril dernier, l’ancienne candidate de télé-réalité répondait aux internautes qui la juge être une mauvaise mère : "Je pense qu'il n'y a rien de pire quand on est une jeune maman, qu'on essaye de comprendre les choses, de bien faire, d'avoir plein de gens qui viennent vous bombarder de messages pour vous dire "c'est pas comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça…”. Je ne vous dis pas tout, mais ce n'est pas tous les jours facile d'avoir un petit bébé. Forcément, il y a des moments où c'est génial, il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Je ne vous dis pas que le soir il m'arrive de craquer, de pleurer dans mon lit parce que je suis pleine de doutes. Je me demande si je suis une bonne maman, si je fais les choses bien, s'il ne manque de rien. Ça ne sert à rien de me bombarder de messages en me donnant limite des ordres, parce que je n'écoute rien en fait".

Par Alexia Felix