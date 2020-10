Nabilla : Une "mère comblée" pour l'anniversaire de son fils

La naissance de son fils a changé sa vie. A présent, Nabilla, qui a été hospitalisée en début de mois à cause d'une intoxication alimentaire, est une mère comblée. Le 11 octobre 2019, la star de télé-réalité donnait naissance à son premier enfant, prénommé Milann et depuis ce jour, elle ne cesse de lui déclarer son amour au grand jour. Le 11 de chaque mois, Nabilla pose aux côtés de son fils pour célébrer son évolution. Ses abonnés attendaient donc avec impatience l'anniversaire du jeune Milann et ils n'ont pas été déçus. Comme à son habitude, la compagne de Thomas Vergara s'est munie de ses réseaux sociaux pour partager des clichés adorables de son petit bout de chou qui soufflait sa toute première bougie ce dimanche 11 octobre 2020.

"Joyeux anniversaire mon bébé"

Un souvenir chaleureux qui restera gravé dans le coeur de la jeune maman. Pour célébrer le premier anniversaire de Milann, Nabilla a vu les choses en grand. Entre ballons, plantes vertes et gâteau à six étages, la star de télé-réalité n'a pas lésiné sur les moyens pour faire plaisir à son fils. Sur son compte Instagram, Nabilla a partagé un cliché de Thomas et elle avec leur fils dans les bras. La famille, qui s'est installée à Dubaï, respire le bonheur. Pour accompagner cette photo, Nabilla a écrit en légende : "1 an aujourd’hui mon fils !!!! Le temps passe trop vite ... Je suis la maman la plus heureuse au monde. Tu nous combles de bonheur, tu as complètement changé notre vie. On t’aime plus que tout au monde. Joyeux anniversaire mon bébé." Une belle déclaration d'amour qui a fait fondre ses abonnés.

Par Solène Sab