Nabilla victime de graves complications après son opération de la poitrine

L’été n’est pas de tout repos pour Nabilla. La jeune star de télé-réalité ne cesse de faire parler d’elle. Quelques jours après que Thomas Vergara, son époux et père de son fils Milann, se soit fait piquer par un scorpion, Nabilla inquiète une fois encore ses fans.

Il y a quelques semaines, Nabilla et sa petite famille se sont envolées direction Los Angeles pour que la jeune femme subisse une nouvelle opération de la poitrine. Comme elle l’avait expliqué sur Snapchat, ses prothèses mammaires ont été grandement endommagées par ses montées de lait. La mère de Milann, âgé de presque un an, n’a pas eu d’autre choix que de repasser sur la table de son chirurgien. "Il a dit que c’était horrible, parce que ma prothèse droite était presque fendue", a affirmé Nabilla qui partage tout avec ses abonnés via les réseaux sociaux.

"Je perds du sang"

Après l’opération, son médecin lui a conseillé beaucoup de repos et surtout : ne pas porter de charges lourdes. Il lui a même déconseillé de porter Milann pendant deux mois. Mais l’ex-candidate des "Anges de la télé-réalité" n’a pas suivi ces recommandations. Seulement quelques jours après l’opération, Nabilla n’a pas pu résister de prendre son fils dans les bras.

"Hier je me suis dit j’ai moins mal, je n’ai pas résisté je l’ai porté toute la journée. Et du coup je ne sais pas si je n’ai pas des points de suture qui ont pété parce que j’ai très mal et je perds un peu de sang", s’est inquiétée Nabilla sur Snapchat. La jeune femme a également expliqué qu’elle allait devoir retourner chez son médecin au plus vite pour qu’il l’examine. "Je vais aller chez le médecin aujourd’hui. J’espère juste qu’il va pas me dire qu’il y a un truc qui a pété à l’intérieur et qu’il faut me ré-opérer, parce que sinon je vais péter un câble", a-t-elle conclu ce lundi 10 août.

