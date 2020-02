Nabilla vs Laurence Boccolini : La guerre est déclarée sur Twitter

Nabilla est en plein cœur d'une polémique après avoir partagé sur ses réseaux sociaux le cadeau que Thomas Vergara lui a offert pour son anniversaire : un sac Hermès en crocodile d'une valeur de 380.000 euros... Si de nombreux fans ont été sous le charme de ce luxueux cadeau, d'autres Internautes ont fait part de leur colère... dont Laurence Boccolini qui a retweeté le message d'un utilisateur en répondant : "Ca va pas être pratique pour mettre les lingettes/tétines/1pampers de rechange au cas où. De là où il est est, le croco qui a été trucidé est certainement très fier de tout l’éclairage médiatique qui est fait sur sa participation active et non consentie au buzz du jour.". Son message n'est pas passé inaperçu et Nabilla a tenu à répondre à Laurence Boccolini...

La guerre a démarré à cause d'un sac

Sur un autre tweet d'un utilisateur outré par la situation, Laurence Boccolini a également répondu : "Parfois je me filme en train de vérifier si la DLC de la vache qui rit dans le frigo est encore bonne! Ensuite folle de joie je me filme en train de danser une gigue écossaise ma tartine à la main parce qu'il est 23:45 et qu’elles sont encore ok jusqu’à minuit...". A la suite de ses propos, Nabilla a réagi en tweetant : "Dit la dame qui ne supporte aucune critique, mais s’empresse de rabaisser les autres" et en ajoutant : "Nous ne sommes pas de la même génération, j’ai du respect pour les anciens ... chacun son époque et ses codes. Le mépris vous rend très laide, souriez plutôt.". Et à partir de ce moment-là, le ton est monté entre les deux femmes ce dimanche 9 février au matin.

Nabilla a bloqué Laurence Boccolini

Laurence Boccolini a répliqué : "Chère Nabilla merci de vous intéresser à ma pauvre personne. J’ai 57 ans et j’encaissais déjà les critiques dans mon métier et vous n’étiez pas encore née. Le sens du mot rabaisser vous échappe. Profitez de la vie, de l’amour et des joies des métiers du cuir. Signé: La dame.". Après tous ces messages publics, Nabilla a décidé de bloquer la célèbre présentatrice télé et a conclu : "Si vous ne m’aimez pas n’en dégoûtez pas les autres, respectez les plus jeunes et leur manière de communiquer. Maintenant je vous bloque comme ça vous ne porterez plus de jugement sur ma vie."....

Ca va pas être pratique pour mettre les lingettes/tétines/1pampers de rechange au cas où De la où il est est le croco qui a été trucidé est certainement très fier de tout l’éclairage médiatique qui est fait sur sa participation active et non consentie au buzz du jour — laurence Boccolini. (@boccolini1) February 8, 2020

Nous ne sommes pas de la même génération , j’ai du respect pour les anciens ... chacun son époque et ses codes le mépris vous rend très laide souriez plutôt https://t.co/gr3tXDzbWr — Nabilla Vergara (@Nabilla) February 9, 2020

Si vous ne m’aimer pas n’en dégoûtez pas les autres , respectez les plus jeunes et leur manière de communiquer maintenant je vous bloque comme ça vous ne porterez plus de jugement sur ma vie https://t.co/JLhrbJWucr — Nabilla Vergara (@Nabilla) February 9, 2020

Par Solène Sab