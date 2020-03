Nadège Beausson-Diagne : son récit glaçant sur les viols dont elle a été victime

Une nouvelle vague de libération de la parole est née au lendemain de la 45e cérémonie des César. Après Isabelle Morini-Bosc et la journaliste Giulia Foïs, c'est au tour de Nadège Beausson-Diagne de se confier sur les viols dont elle a été victime au cours de sa vie. Ce lundi 2 mars 2020, l'actrice a en effet publié une série de tweets dans lesquels elle se livre sur ses nombreuses expériences douloureuses : "Viol 1 – J’avais 9 ans. Le fiancé d’une amie de ma mère m’a violée régulièrement en me disant que c’était notre secret, de ne surtout pas le dire à ma mère. J’ai cru que j’allais mourir, je me rappelle de cette douleur. Je n’ai rien dit" écrit-elle dans un premier temps.



Nadège Beausson-Diagne révèle ensuite avoir été violée à l'âge de 30 ans par le réalisateur d'un film en Centre Afrique... puis avoir été harcelée par des animateurs, des années plus tard. Interviewée par Télé Star ce mardi 3 mars 2020, l'ancienne chroniqueuse de TPMP ajoute : "Je suis à l'initiative du mouvement #Metoo en Afrique, mais j'ai aussi été harcelée sexuellement par des animateurs français. Je n'ai pas encore révélé leurs noms. Je ne sais pas si je le ferai un jour".

Plusieurs tentatives de suicides après les violS

Ces viols et agressions ont eu des conséquences terribles sur sa vie puisque l'actrice, aujourd'hui âgée de 47 ans, avoue avoir tenté d'en finir : "Je me suis autodétruite pendant des années, j’ai fait des tentatives de suicide, j’ai maltraité ce corps que je haïssais à cause des viols".



Nadège Beausson-Diagne qui explique avoir connu l'anorexie et la boulimie, révèle s'en être sortie grâce à la psychanalyse : "Parler pour rendre réel l'horreur, faire un travail psychanalytique de reconstruction malgré les douleurs il est possible de se reconstruire surmonter les viols et remettre le monde dans le bon sens".



Ses messages ont engendré de nombreux messages de soutien notamment de la part d'internautes souhaitant réagir aux témoignages publiés via le hashtag #jesuisvictime.

Viol 1- J ‘avais 9 ans le fiancé d une amie de ma mère m a violée régulièrement en me disant que c était notre secret de ne surtout pas le dire à ma mère J ai cru que j allais mourir je me rappelle de cette douleur Je n ai rien dit #jesuisunevictime — Nadege B.Diagne (@NBeausson) March 2, 2020

Viol 2- J ai 30 ans le réalisateur producteur d un film en Centre Afrique Après des jours de harcèlement m a violée j ai demandé de l’aide personne ne l a fait #jesuisunevictime — Nadege B.Diagne (@NBeausson) March 2, 2020

J ai été régulièrement harcelée sexuellement à la télévision par des animateurs #jesuisunevictime — Nadege B.Diagne (@NBeausson) March 2, 2020

Par E.S.