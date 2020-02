Nadège Lacroix : combien gagne-t-elle pour un placement de produit ? (Exclu vidéo)

C'est en 2012 que Nadège Lacroix a été révélée au public grâce à sa participation à la sixième saison de "Secret Story". Pendant plusieurs mois, les téléspectateurs avaient pu suivre ses aventures dans la Maison des secrets, jusqu'à la finale qu'elle a remportée. Après avoir participé à d'autres programmes de télé-réalité, elle s'est tournée vers la comédie.

Ses fans ont pu la découvrir en tant qu'actrice dans la scripted-reality "Hollywood Girls" sur NRJ12 puis dans "Sous le soleil de Saint-Tropez" sur TMC. Plus récemment, elle a rejoint le casting des "Mystères de l'amour", la série qui cartonne sur TMC. Elle a donné la réplique entre autres à Hélène Rollès, Patrick Puydebat, Elsa Esnoult et Laly Meignan. Nadège Lacroix est aussi montée sur les planches. Elle a d'ailleurs fait son retour sur scène dans le spectacle "Ciel, ma belle-mère !" au Théâtre d'Edgar au côté de David Martin, le fils de Jacques Martin.

"C'est très correct"

Ce mardi 18 février, Nadège Lacroix est l'invitée de Jordan de Luxe dans son émission "L'Instant de Luxe". En plus d'évoquer avec l'animateur son actualité, la comédienne accepte de parler de ses réseaux sociaux. Combien lui rapporte un placement de produit sur Instagram ?

"Ça dépend, ça peut coûter entre 200 et 500 euros le placement. C'est très correct. Après, je ne fonctionne qu'avec des marques que j'aime et que des produits que j'utilise. Il y a une semaine où je peux faire 5, 6 placements et puis la semaine d'après, je vais n'en faire que 3 puis la semaine d'après, je peux en faire 12. Je fais un peu comme j'ai envie", a-t-elle répondu.

Par Non Stop People TV