Nadia Farès : que devient l’actrice aperçue dans Les rivières pourpres ?

C'est en participant à des séries telles que "Navarro" et "L'Éxilé" dans les années 90 que Nadia Farès s'est fait connaître du grand public. Le cinéma lui ouvre les portes lorsqu'elle obtient son tout premier rôle dans le thriller "Elles n'oublient jamais", réalisé par Christopher Frank. Après une pause volontaire de dix ans, elle reprend sa carrière en 2016 dans le rôle de Vanessa d'Abrantès, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans la série "Marseille".

Si Nadia Farès a fait une longue pause loin des studios d'enregistrement, c'est pour s'occuper à plein temps de sa vie de famille. Dans un entretien qu'elle avait accordé à Télé 7 Jours le 11 mars 2019, l'actrice de 51 ans avait confié vouloir à ce moment-là faire de sa famille sa priorité. Une parenthèse qu'elle a vécue aux États-Unis il y a 17 ans, pays où elle s'est installée avec ses deux enfants et son mari Steve Chasman, un producteur américain. Ce qui l'a motivé à revenir sur le devant de la scène ? Le fait de voir "ses filles devenir autonomes", mais pas seulement. Elle avait aussi obtenu "le feu vert" de son mari et de leurs enfants.

Un premier film pour projet

En 2019, Nadia Farès a fait une apparition au cinéma et à la télévision. Dans "Lucky Day" de Roger Avary, elle a joué le rôle de Lolita. Sur le petit écran, les téléspectateurs l'ont retrouvée dans six épisodes de la série "Les Ombres rouges" de Christophe Douchand. En janvier dernier, la comédienne a participé à la sixième édition du Festival Cinéma et Musique de film de la Baule. Dans une interview filmée qu'elle a accordée à "Blonde pour Brune", elle s'était confiée sur les rencontres qui l'ont le plus marquée. "J'ai fait des rencontres formidables. Claude Lelouch, c'est un amoureux du cinéma, passionné. Un amoureux des femmes, de la vie et qui a fait le choix dans cette vie, d'être heureux (...) C'est quelqu'un que j'aime profondément dans le cinéma", disait-elle.

Dans ce même entretien, elle a confié vouloir réaliser son tout premier film. "J'ai commencé à l'écrire il y a trois ans, mon producteur l'a approuvé après avoir fait plusieurs versions. C'est un film très ambitieux, je ne veux pas encore en parler tant que le financement n'est pas encore finalisé et bouclé, mais les choses sont en train de se mettre en place", confiait-elle. À noter que Nadia Farès partage son quotidien sur Instagram, de son engagement pour la cause animale, à ses photos de tournage en passant par des selfies intimes. De plus, les téléspectateurs pourront la retrouver prochainement sur TF1 dans la série de Laure de Butler baptisée "La promesse". Un tournage que l'actrice a démarré en juin dernier, photo à l'appui (voir ci-dessous).

Par Non Stop People TV