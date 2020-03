Nadine Morano : Laurent Ruquier la tacle, elle pousse un coup de gueule

L'histoire du jeune Quaden a fait le tour du monde. La vidéo postée par sa mère sur les réseaux sociaux est devenue virale. Atteint de nanisme, le jeune garçon est harcelé à l'école à cause de sa taille. En larmes, il demande alors à sa mère un couteau pour se suicider. De nombreuses personnalités ont réagi à ces images dont Nadine Morano qui écrit sur Twitter : "Quelle cruauté ! Stop. Total soutien à Quaden, un petit câlin de 'Joséphine, ange gardien' lui ferait du bien". Un tweet polémique commenté samedi 29 février dans "On n'est pas couché" par Laurent Ruquier, "Ce n'est pas parce qu'il est nain qu'il faut une naine pour le réconforter, vous voyez Madame Morano. J'essaie de lui expliquer à Nadine…" plaisante l'animateur. Oui mais, Nadine Morano habituée des coups de gueule n'a pas tardé à lui répondre via les réseaux sociaux.

"Vous faites preuve d'une grande lâcheté"

Les deux tweets montrent l'agacement de Nadine Morano qui écrit d'abord : "Cher Laurent Ruquier, il faut être d'une grande malhonnêteté intellectuelle et d'une bêtise crasse pour ne pas comprendre que 1) Mimie Mathy est un exemple de réussite pour cet enfant 2) que Joséphine ange gardien est tellement tendre !" Visiblement vexée, Nadine Morano n'en est pas restée pas là et s'en est pris à Laurent Ruquier et son émission qui pourrait ne plus être à l'antenne à la rentrée prochaine. "Cher Laurent Ruquier vous faites preuve d'une grande lâcheté en crachant votre venin avec vos invités en l'absence de la personne que vous clouez au pilori et qui ne peut pas répondre ! Tout cela payé avec nos impôts ! Vivement que vous alliez définitivement vous coucher!"

Par Non Stop People TV