Nagui : absent de France Inter, Leïla Kaddour donne de ses nouvelles

Les auditeurs de France Inter n'entendent plus la voix de Nagui depuis ce lundi 12 octobre. Animateur emblématique de "La bande originale", le présentateur de "Tout le monde veut prendre sa place" est absent depuis plusieurs jours maintenant. Et en début de semaine, c'est la chroniqueuse Leïla Kaddour qui prenait sa place à la présentation de l'émission : "On a l'habitude de vous dire la vérité dans cette émission, Nagui n'est pas là aujourd'hui" déclarait-elle avant d'accueillir l'invitée du jour, Carla Bruni. La journaliste avait ensuite déclaré concernant son état de santé : "Il a un gros rhume". L'un des membres de l'équipe a même tenté une blague : "il est mort" avant de déclaré quelques minutes plus tard "Ah ! C'est là qu'il a attrapé le Covid !" suite à une anecdote racontée par Carla Bruni sur Taratata, émission présentée par Nagui, récemment taclé par Benjamin Castaldi sur son salaire.

"ne vous inquiétez pas"

Alors que les auditeurs pensaient retrouver l'animateur le lendemain, Leïla Kaddour a déclaré que le mari de Mélanie Page était toujours souffrant : "Ah ce rhume, ce rhume, ce rhume ! Oui un petit rhume, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien !" Mais ce jeudi 15 octobre toujours pas de Nagui en vu. Les auditeurs ont commencé à s'inquiéter concernant l'état de santé de l'animateur. La journaliste a tenu à rassurer tout le monde : "Un bonheur de vous retrouver à ce micro ! On embrasse Nagui, qui se repose, qui va très bien, ne vous inquiétez pas, il revient très très bientôt !" Elle n'en a pas dit plus concernant le retour de Nagui, si c'était ce vendredi ou bien dès lundi.

Par J.F.