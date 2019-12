Nagui annonce le retour d'une émission culte sur France Télévisions

En septembre dernier, Nagui s'était confié longuement aux lecteurs du Parisien sur différentes thématiques telles que la politique ou encore sur son engagement en faveur de la cause animale. Il a aussi évoqué ses passages à vide, notamment le moment le plus difficile de sa carrière qui a été son éviction de "Nulle part ailleurs" en 2000 sur Canal+. "Je ne bosse pas pendant un an et demi, mais j'ai toujours des gens qui travaillent à 'Air Production'. Jusqu'au jour où mon comptable me dit qu'il faut déposer le bilan. En 2006, RTL me vire. Sans avoir de pensées suicidaires, je me dis que le plus simple, ça serait que j'ai un accident mortel de voiture", racontait-il.

Et de poursuivre : "Un jour, j'ai un rendez-vous à France 2 pour présenter quinze projets. Après une heure et demie, le patron de la chaîne laisse sa secrétaire m'annoncer que je ne serai finalement pas reçu. Il ne se déplace même pas... Dans le parking, je suis en larmes. J'ai 42 ans et je pense être has been pour l'éternité. Mon téléphone ne sonne plus. Plus personne ne me répond. La seule qui m'a soutenu, c'est Mélanie, ma femme. Elle me disait de ne rien lâcher".

"2020 s'annonce bien !"

Depuis, Nagui a remonté la pente. Actuellement, il est aux commandes de deux émissions sur France 2 - "Tout le monde veut prendre sa place" et "N'oubliez pas les paroles - et il anime quotidiennement sur France Inter l'émission "La Bande originale". Mercredi 18 décembre 2019, il a annoncé à ses abonnés sur Twitter le retour d'une émission culte sur les écrans. "J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 2020, ce sera le retour de... #Intervilles que j'aurai la chance de produire sur @France2tv avec le bonheur d'avoir aux commandes : Valérie Bègue, Bruno Guillon et Olivier Minne", a-t-il posté.

Sur Instagram, Valérie Bègue a réagi, tout comme Bruno Guillon (voir ci-dessous). Pour rappel, l'épisode final d'Intervilles avait été diffusé en août 2009 sur France 3. Quatre ans plus tard, une émission spéciale avait été proposée aux téléspectateurs sur France 2 pour les cinquante ans du jeu.

