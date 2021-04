Nagui arrête "tout le monde veut prendre sa place" !

C'est une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Après quinze ans de présentation, Nagui arrête d'animer le jeu "Tout le monde veut prendre sa place" dès la rentrée septembre. Une décision que l'animateur emblématique de France 2 n'a pas prise à la légère. Il s'est exprimé sur le sujet dans les colonnes du Parisien et il en a profité pour faire quelques révélations sur son avenir sur France Télévisions.

Nagui a confié avoir fait ce choix "par envie de changer". "Ça manquait un peu dans ma vie. Cette décision est mûrement réfléchie. Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi."

de nouveaux projets en préparation !

Nagui explique ensuite que ce décalage provient d'un petit désaccord entre la chaîne et lui. En effet, il aurait à plusieurs reprises tenté de "moderniser" un peu le jeu, en vain : "Chaque fois que je proposais des idées, elles n'aboutissaient pas. Peut-être par peur d'un rejet des téléspectateurs. Résultat, ça fait 15 ans que c'est exactement le même jeu qu'au premier jour."

Nagui ajoute ensuite que le jeu restera bien en place sur France 2 mais avec un nouvel animateur, et selon les bruits de couloirs, Cyril Féraud ou Laurence Boccolini pourraient reprendre les rennes.

Le producteur reste malgré tout bien en place sur France Télévisions, notamment avec sa société de production et Nagui a déjà proposé un nouveau jeu "Le club des invincibles" qui sera dévoilé au public d'ici le mois de juin sur France 2 : "Des grands champions de jeux, de tous les jeux, de toutes les chaînes, affronteront des personnalités sur leur domaine de prédilection". Il a ensuite conclu en dévoilant son étonnant projet : "On prépare une fiction pour TF1, via Banijay fiction. J'ai vraiment envie d'en faire davantage."

Par J.F.