Nagui arrête "Tout le monde veut prendre sa place" : Ce qu'il déplore dans le jeu

Aux commandes de "Tout le monde veut prendre sa place" depuis 2006, Nagui a décidé de quitter sa présentation. Dans ce jeu de France 2 où six candidats répondent à des questions de culture générale, dans l'espoir d'affronter le champion en titre et de prendre sa place, Nagui s'est souvent fait remarquer pour ses blagues parfois osées avec les participants. Mais après 15 ans à la tête de l'émission quotidienne, Nagui a eu envie de changement. "Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi", a-t-il expliqué en annoncant sa décision ce mercredi 14 avril dans le Parisien. Devant l'absence d’évolution du jeu au fil des années, Nagui a préféré laissé sa place.

L’impression "qu'il a été tourné en 1974"

Invité dans C à vous pour présenter la série qu'il a co-produite "L'école de la vie" - qui débutera le 21 avril sur France 2 - Nagui est revenu sur l'annonce de son départ de "Tout le monde veut prendre sa place" qu'il considère comme un "micro-événement". "Il y a sûrement des gens qui sont déçus ou tristes par cette annonce, et il y a sûrement des gens qui sont extrêmement heureux par cette annonce, et puis il y aura un juste milieu, c'est que ça va continuer, avec une autre personne. Et tant mieux", a-t-il assuré avant de déplorer le manque de modernisation du jeu : "Depuis la première émission jusqu'à celles qui continueront de passer jusqu'au mois de juillet, c'est exactement le même conducteur, le même timing. Dès l'instant où j'ai voulu apporter quelques modifications prétentieuses de vouloir moderniser ce jeu, moi j'ai toujours l’impression quand je le vois qu'il a été tourné en 1974. Et ça a pas été possible, avec la co-production, on ne s'est pas entendu et ça reposait trop sur la tchatche"

Par Marie Merlet