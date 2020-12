Nagui : au bord des larmes en évoquant la mort de Christophe

Ce n'est plus un secret pour personne, Nagui était proche du chanteur Christophe. Ce dernier est décédé le 16 avril dernier des suites du covid-19. Et malgré le temps qui passe, sa mémoire reste encore bien présente. Nagui avait tenu à lui rendre un bel hommage dans l'émission "Taratata".

En effet, il lui avait accordé toute une émission entière, "C'est la moindre des choses de lui rendre hommage. Il y a deux personnes qui travaillent pour monter l'émission. On va écouter Christophe. Il mérite tellement qu'on dise du bien de lui, de sa fidélité, de sa générosité, de son sens de l'humour, de son génie, parce qu'il n'y a pas d'autre terme quand quelqu'un est aussi talentueux autant d'années dans des styles aussi différents. Toujours à la recherche de la perfection, du meilleur des autres."

"je vais fondre en larmes alors je préfère en rire…"

Et ce mercredi 30 décembre, Nagui présentait un nouveau numéro de "Tout le monde veut prendre sa place".

Au début de l'émission, l'animateur qui a poussé un coup de gueule contre Emmanuel Macron prend le temps de faire connaissance avec les candidats du jour. L'un d'eux en a profité pour raconter une anecdote sur Christophe, et plus précisément sur le jour où il l'a rencontré dans la rue. Le chanteur lui avait alors posé tout un tas de question, ce qui a amusé Nagui. "C'est soulant ces stars qui retiennent les fans, qui voulaient être discrets dans un premier temps… Ces stars qui sont intrusives dans la vie des fans, qui ont quand même une vie, des gens à voir, des amis qui attendent sur le trottoir."

Avant d'ajouter : "Il avait beaucoup d'humour, puis moi si je commence à parler de Christophe avec vous je vais fondre en larmes alors je préfère en rire…"

Par J.F.