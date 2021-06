Nagui : ce célèbre animateur radio avec qui il s'est fâché

La radio fête ses 100 ans ! À cette occasion, de nombreux médias organisent des émissions spéciales pour fêter cela. C'est le cas notamment de Laurent Ruquier, animateur emblématique de RTL. Il avait organisé le 8 mai dernier une soirée "On est en direct", spéciale 100 ans de la radio. Et l'émission avait fait énormément parler d'elle a postériori. Et pour cause, un cas de covid-19 avait été déclaré sur le plateau, bouleversant alors toutes les matinales le lundi matin. De nombreux animateurs étaient cas contact et ne pouvaient pas assurer leur émission.

Ce lundi 2 juin, c'est l'animateur Nagui qui a fêté la radio à sa manière dans son émission "La bande originale" sur France Inter. Il a demandé à ses chroniqueurs présents autour de la table leurs souvenirs les plus marquants sur les ondes.

"un petit sentiment d'être le dindon de la farce"

Quand est venu son tour, Nagui en a profité pour révéler qu'il était resté très longtemps fâché avec le célèbre animateur, Fabrice. "Celui qui était pas du tout, mais alors tellement pas sympa c'était Fabrice" commence-t-il. Je commence en disant que je m'appelle Nagui. Et là, il me dit : 'Nagui, mais ce n'est pas un nom ça, c'est quoi ça ?', Je dis que non, c'est mon prénom."

Mais les moqueries ne se sont pas arrêtées là. En effet, le nom de famille de Nagui est Fam, ce qui a visiblement beaucoup amusé l'animateur : "Nagui Fam ! Femme ? Femmelette comme les filles, les fillettes. Je me prends des volées de bois vert sur mon nom de famille, avec un petit sentiment d'être le dindon de la farce et de subir les vannes" assure-t-il.

Depuis ce jour, les relations entre Fabrice et Nagui se sont largement apaisées, notamment après une rencontre dans les couloirs de RTL : "Lorsque je suis rentré à RTL et que je l'ai rencontré. Dans un couloir on s'est parlé. Je lui ai dit qu'il avait été tellement méchant. Il ne s'en souvenait pas du tout. Il s'est excusé, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'autre accepte la vanne ou pas, à la radio c'est délicat".

Par J.F.