Nagui : ce lien très fort qu'il entretient avec Valérie Bègue

Le 9 juin dernier, dans un entretien à Ouest-France, Nagui a annoncé l'annulation du tournage de l'émission "Intervilles". "Il était impossible de respecter les gestes barrières. On a cherché quel divertissement pourrait être mis à la place et nous avons repensé à 'Pop Show'. Deux numéros ont été diffusés et l'un deux, consacré à la musique, avait réuni 3 millions de téléspectateurs. On relancera cette émission avec plaisir (...) On réunira plein d'artistes, comédiens ou chanteurs qui pourront interpréter leur titre (...) La diffusion aura lieu cet été", confiait-il.

C'est ce samedi 27 juin que Nagui sera aux commandes de ce jeu musical auquel de nombreux artistes ont participé, de Sandrine Quétier à Bruno Guillon en passant par Elisa Tovati. "Nous travaillons sur l'optimisation du concept et nous allons bien entendu faire appel au groupe de 'N'oubliez pas les paroles' pour la partie musicale", précisait-il à Télé Star.

Une amitié de longue date

Nagui partagera la présentation de "Pop Show" avec Valérie Bègue. Un choix de partenaire qui n'est pas dû au hasard. En effet, ces derniers se connaissent "de l'époque de Miss France", comme l'a précisé l'ancienne compagne de Camille Lacourt à "Télé Câble Sat". Et de poursuivre : "J'ai partagé la scène théâtrale avec sa femme, Mélanie Page, dans 'En attendant la gloire'. Nous sommes devenus très amis. lls sont très chers à mon coeur (...) Nagui a été mon collègue, mon patron, mon ami. À chaque fois, il m'apprend beaucoup".

Nagui s'est lui aussi confié sur cette amitié de longue date. "J'ai appris à la connaître humainement. Elle fait partie de notre famille. Nous partageons des moments de vacances, nos enfants se connaissent", a-t-il dit. Sur les réseaux sociaux, Valérie Bègue a déjà affiché sa grande complicité avec l'animateur de "Tout le monde veut prendre sa place". En juillet 2018, elle avait posté un cliché immortalisé à ses côtés. Didier Deschamps était lui aussi présent, trois jours seulement après avoir mené l'équipe de France vers la victoire lors de la Coupe du monde 2018.

