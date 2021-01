Nagui : cette longue absence qui le rend nostalgique

Ce n'est plus un secret pour personne, Nagui est un grand fan de football. Depuis plusieurs années, il s'affiche très proche du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps avec qui il s'est lié d'amitié. En 2018, l'animateur de l'émission "N'oubliez pas les paroles" a fait part à un terrible dilemme comme beaucoup de supporters parisiens. En effet, le match Real Madrid - PSG se jouait…un 14 février ! "Je me suis organisé avec ma femme, on le fera la veille !" confiait l'ami de Christophe dans son émission "Tout le monde veut prendre sa place quelques jours avant.

Mais depuis le début de l'année, Nagui doit faire face à une triste décision. Après une année compliquée pour le sport avec la crise sanitaire du coronavirus, c'est le journalisme sportif qui est mis à mal.

nagui soutient le journal

En effet, depuis le 8 janvier 2021, le magazine "L'équipe" fait face à un mouvement de grève pour empêcher la suppression de cinquante postes. Nagui avait déjà réagi face à cette décision et avait évidemment apporté son soutien au journal. Pour preuve, l'animateur avait relayé la pétition rédigée par 180 sportifs qui souhaitaient le retour du journal sportif.

Et ce lundi 18 janvier, il a une nouvelle fois fait part de son soutien. Celui qui a été touché par la Covid-19 a partagé une photo sur laquelle est inscrit : "Comme les sportifs l’ont dit en nombre ces derniers jours, lire L’Équipe manque à beaucoup de monde. Et à nous aussi. Dans le monde de la culture ou des médias, il y a beaucoup de similitudes avec le sport : l’exigence au quotidien, la préparation invisible et si importante, la performance et le partage avec le public, à travers les écrans, les livres, les concerts (…)". Il a accompagné l'image de la légende suivante : "Lire L'Équipe me manque depuis 10 jours".

Par J.F.