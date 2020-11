Nagui : choqué par Emmanuel Macron, il pousse un coup de gueule

De nombreux Français étaient devant leur télévision ce mardi 24 novembre. Ils attendaient tous avec impatience de savoir si ce qu'Emmanuel Macron allait annoncer. Plusieurs questions étaient en suspend comme notamment la prolongation du reconfinenement ou la réouverture des commerces à l'approche des fêtes de Noël. Le président de la République a donc décidé de laisser un peu de lest au vu de l'amélioration des résultats. Le confinement sera levé le 15 décembre prochain et les commerçants sont autorisés à rouvrir dès samedi 28 novembre.

Quid des bars et des restaurants ? Emmanuel Macron a déclaré que, si les résultats étaient satisfaisants, ces établissements pourraient rouvrir dès le 20 janvier prochain. Mais l'un des grands sujets n'a pas été abordé. Celui de la musique.

"La musique est totalement ignorée"

Même si Emmanuel Macron a annoncé que la culture pourrait reprendre petit à petit, il n'a pas abordé le sujet des salles de concert. Une absence qui a agacé Nagui. Sur le micro de "La Bande originale" sur France Inter, l'animateur, qui a déjà poussé un coup de gueule contre le gouvernement a réagi : "Je voudrais simplement avoir une pensée aussi pour tous mes potes du monde de la musique. Parce que le monde de la musique, quand il y a des élections, les politiques les appellent en disant : ’Est-ce que vous voulez faire un concert gratuit ? Venez nous soutenir... Vous êtes là ?’ Et puis là, on n'en parle absolument pas, ça n'a jamais été même prononcé l'idée de concerts, de chanteurs ou d'artistes qui se produisent sur scène".

Nagui a ensuite eu un mot pour les gens du cinéma qui pourront reprendre leur activité très bientôt et s'est dit : "ravi pour tous ceux qui travaillent dans le monde du théâtre, de la culture et du cinéma". "Mais la musique est totalement ignorée".

Par J.F.