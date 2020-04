Nagui confiné avec ses enfants : comment il gére le télétravail et leurs devoirs

Le déconfinement pourrait avoir lieu le 11 mai 2020. En attendant que certaines activités puissent reprendre dans l’Hexagone, tout le monde est obligé d’adapter son quotidien et son travail. Nagui a donc lui aussi été forcé d’interrompre le tournage de certaines de ses émissions. Le célèbre animateur de France 2 est en effet le producteur des programmes qu’il présente à savoir "Tout le monde veut prendre sa place" et "N’oubliez pas les paroles".

En tant qu’animateur télé, homme d’affaires et gérant de sa propre société de production, Nagui est ce moment sur tous les fronts pour faire face à la situation de crise sanitaire. Alors que la rediffusion d’anciens épisodes de l’émission « Tout le monde veut prendre sa place » est prévue, l’animateur essaie, dans le même temps, d’effecteur des tournages à distance.

"Je découvre le télétravail, avec beaucoup de réunions et des décisions importantes à prendre quant à la gestion de la boîte. Comment ne laisser personne sur le bord de la route, réaliser des simulations sur la reprise des tournages, sans oublier La Bande originale, tous les jours sur France Inter" a-t-il confié ce lundi 27 avril 2020 dans Télé Star.

Son quotidien avec les enfants à la maison

En plus d’honorer ses obligations professionnelles, Nagui doit aussi assurer l’éducation de ses enfants qui sont en ce moment à la maison à ses côtés : "Comme tous les parents, je redécouvre aussi le mérite des instituteurs qui font cours à une classe de trente gamins, alors que c’est hypercompliqué de la faire à ses propres enfants !".

Des journées qui sont heureusement marquées par de joyeux moments de complicité pour Nagui qui avoue passer beaucoup plus de temps avec ses trois enfants Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008) et Adrien (née en 2012), issus de son mariage avec Mélanie Page : "Je redécouvre aussi les jeux de société et les parties de cache-cache, car nous avons la chance d’avoir un jardin".

Nagui explique qu’il tente également de rassurer ses enfants sur l’état actuel du pays, sans pour autant les effrayer. "Il faut leur expliquer de quoi il retourne, en étant juste, sans être anxiogène. C’était la même chose au moment des attentats", indiquait-il dans Télé-Loisirs.

Par E.S.