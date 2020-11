Nagui de retour sur France Inter, il révèle la vraie raison de son absence

En plus d’animer chaque jour "Tout le monde veut prendre sa place" et "N’oubliez pas les paroles" sur France 2, Nagui est aux commandes de "La Bande Originale" sur France Inter. Mais depuis quelques semaines, l’animateur a dû se faire remplacer par Leïla Kaddour. En effet, depuis le 12 octobre dernier, Nagui s’est écarté des studios de France Inter. Si la raison n’a pas été donnée aux auditeurs de Nagui pendant de longues semaines, elle vient enfin d’être révélée ! Nagui était souffrant. De retour ce lundi 2 novembre 2020 aux commandes de "La Bande Originale", l’animateur a tout expliqué à ses fidèles auditeurs.

"Ça n'a pas loupé"

"Je suis ravi de vous retrouver tous et toutes. Il y a eu, on va dire, allez, un mélange entre des vacances, des cas contacts et le fameux Covid, ou la fameuse. Comme Leïla avait très gentiment dit, sur cette antenne : “On vous dit toujours la vérité de ce qu'il se passe’", a commencé le mari de Mélanie Page avant de donner plus de détails : "C'est vrai que j'avais été cas contact, que j'avais été testé négatif, c'est-à-dire qu'on se retrouve coincé à la maison à attendre de savoir ce qu'il se passe ou isolé pendant X jours. Mais quand même avec un sentiment de ‘Ça va pas’. Après, les toubibs m'ont dit : ‘Vous savez, le rhume, la grippe, la gastro, ça existe aussi, il n'y a pas que le virus’. Et puis ça n'a pas loupé. Quand au bout d'une semaine, ça n'allait vraiment pas, il a fallu faire un autre test. Cette fois-ci, le test était positif". Une grosse frayeur pour Nagui !

Par Matilde A.