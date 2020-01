Nagui détesté par Richard Berry : pourquoi les deux hommes ne s’aiment pas

Les relations sont loin d’être au beau fixe entre Nagui et Richard Berry. L’origine du clash remonte à mars 2015 quand l’animateur de "Tout le monde veut prendre sa place" avait taclé le comédien alors en pleine promo de son film "Nos femmes". "On s’est croisés une fois, car sa fiancée de l’époque fréquentait ma fiancée de l’époque. Un type méprisant, humiliant, irrespectueux, mal élevé. On peut se passer de gens comme ça", déclarait le présentateur de France 2 dans Télé Star.

Une histoire de femme derrière leur clash

Richard Berry avait répondu dans la foulée à ces attaques dans un entretien accordé au même magazine. "Je méprise un type qui, depuis 25 ans, passe son temps à baver sur moi. En réalité, il a foutu sa petite amie de l’époque dehors en plein hiver, la nuit, parce qu’elle fumait. Voilà, comme ça, les gens sauront pourquoi je trouve ce mec méprisant et humiliant avec les femmes. On ne jette pas sa petite amie dehors parce qu’elle fume. Moi, à ce moment-là, j’ai réagi parce que je n’ai pas trouvé ça bien. Je n’ai certainement pas de leçons d’humanité à recevoir de monsieur Nagui", déclarait le comédien. "Je pense que Nagui se sert de moi et de mon actualité pour faire son buzz étant donné qu’il n’a pas de carrière ou une carrière cathodique qui n’existe pas", ajoutait-il, cinglant. Invité quelques jours plus tard dans "C à vous", Richard Berry indiquait "Je regrette d’avoir soulevé ça. J’aurais dû me taire comme je le fais depuis plusieurs années", indiquait le comédien. Reste à savoir si 5 ans après, les relations entre les deux hommes se sont améliorées.

Richard Berry est à retrouver ce mardi 7 janvier sur France 3 dans le téléfilm "La loi de Damien".

Par Non Stop People TV